Вашингтон, 2 декабря, 2018, 05:38 — ИА Регнум. Российское посольство в США приспустило государственный флаг в связи с кончиной 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом говорится в Twitter дипломатической миссии.

(сс) N.A. likely POTUS Джордж Буш старший

Дипломаты отметили, что политик всю жизнь отдал служению своей родине. Во время Второй мировой войны он служил в армии, а в мирной время занимал высокие должности.

https://twitter.com/RusEmbUSA/status/1068992607597015040

Как сообщало ИА REGNUM, Джордж Герберт Уокер Буш — старший умер 30 ноября в США на 95-м году жизни. Причины его смерти пока не названы. В последние годы он тяжело болел.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования сыну покойного, Джорджу Бушу-младшему. Он отметил, что именно 41-й президент США выступал за укрепление сотрудничества по вопросам международной безопасности между Вашингтоном и Москвой.

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