Москва, 2 декабря, 2018, 05:27 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис, вероятно, готовится к отставке и пытается заработать очки, заявляя о российском «вмешательстве» в промежуточные выборы в Конгресс. Об этом написал в своем Twitter российский сенатор Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Мэттис обвинил Россию в том, о чём не говорили ни американские сенаторы, ни журналисты — во вмешательстве в недавние выборы. Подобная тема ещё не звучала, отметил Пушков.

«Видимо, глава минобороны США Мэттис готовится к отставке и пытается заработать себе очки перед ней», — написал российский сенатор. «Новый вымысел», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Пентагона Мэттис заявил, что Москва якобы пыталась повлиять на промежуточные выборы в Конгресс США. Ответственность за «вмешательство» американский министр возложил непосредственно на президента РФ Владимира Путина.