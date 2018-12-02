Москва, 2 декабря, 2018, 05:14 — ИА Регнум. Отказ Софии Ротару участвовать в концерте «Песня года» в Москве не стоит «ни осуждать, ни обсуждать», решение певицы обусловлено неадекватностью Киева. Об этом заявил музыкант Юрий Лоза, передает РЕН ТВ.

Feruza48 София Ротару

Комментируя отказ Ротару от выступления в «Олимпийском», певец предположил, что артистка — гражданка Украины — боится за своих родственников. Ротару, если ей закроют въезд на Украину, не сможет попасть к родным, поэтому она сделала свой выбор.

«Она отказывается не по идейным соображениям, а потому что Украина, как неадекватная страна, может неадекватно отреагировать», — сказал Лоза.

Как сообщало ИА REGNUM после введения на Украине военного положения София Ротару отменила свое участие в ежегодном российском концерте «Песня года», хотя прежде выступала на 43 таких шоу. По данным источников, известная певица решила не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных сограждан.