Трубчевск, Брянская область, 2 декабря, 2018, 04:09 — ИА Регнум. Доследственная проверка проводится по факту хлопка бытового газа в городе Трубчевске. В результате происшествия пострадали женщина и двое детей, сообщает пресс-служба управления МВД России по Брянской области.

Газовая плита

Хлопок газовоздушной смеси произошел в частном доме. Женщина в возрасте 33 лет, шестилетний ребенок и годовалый малыш госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

По предварительной версии, газ взорвался, когда женщина пыталась разжечь плиту, не подключенную к газовой трубе. Перед этим жильцы дома установили новый кухонный гарнитур.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября взрыв бытового газа произошел в многоэтажном жилом доме в Махачкале. Серьезно пострадали мужчина, женщина и их ребенок.

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