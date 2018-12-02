Нижневартовск, Югра, 2 декабря, 2018, 03:56 — ИА Регнум. Крупный пожар произошел в промышленной зоне Нижневартовска — пламя охватило мебельный склад. Об этом сообщает пресс-центр управления МЧС России по Югре.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 1 декабря в 21:55 по местному времени (19:55 мск). Первые пожарные подразделения прибыли на место через восемь минут, однако к тому моменту пожар охватил 1000 квадратных метров площади, а кровля здания частично рухнула.

Людей в помещениях склада не было. Пожарные смогли не допустить распространения пожара, возгорание было локализовано в полночь 2 декабря по местному времени.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября на месторождении в Нижневартовском районе произошло возгорание технологического резервуара с нефтью. Серьезно пострадали двое работников, 1996 и 1971 годов рождения. Еще один мужчина 1997 года рождения пропал без вести.

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