Сакраменто, США, 2 декабря, 2018, 03:27 — ИА Регнум. Россия якобы пыталась повлиять на промежуточные выборы в Конгресс США. С таким утверждением выступил в американском штате Калифорния министр обороны США Джеймс Мэттис.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «А на пути к миру лежит Россия»

По словам Мэттиса, президент России Владимир Путин«опять пытался мутить воду», намереваясь повлиять на политические процессы в США, сообщает издание The Hill.

Глава Пентагона добавил, что отношения России и США, несомненно, стали хуже с января 2017 года, когда он занял свой пост. Он отметил, что не испытывает доверия к высшему российскому руководству.

Как сообщало ИА REGNUM, заявления о «вмешательстве» России в выборы звучали еще в 2016 году, когда в США выбирали нового президента. При этом внятных доказательств Вашингтон так и не представил, Москва же такие обвинения категорически отвергает. Промежуточные выборы в США состоялись 6 ноября 2018 года.

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