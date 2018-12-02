Буэнос-Айрес, 2 декабря, 2018, 03:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл во дворец Каса Росада для переговоров с главой Аргентины Маурисио Макри. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Маурисио Макри.

В официальной резиденции аргентинского лидера состоялись церемонии встречи и фотографирования, после чего Путин и Макри приступили к разговору в узком формате. Затем переговоры продолжились за официальным обедом.

Лидеры обсудили состояние и пути дальнейшего наращивания партнерства Москвы и Буэнос-Айреса. По итогам консультаций Путин и Макри подпишут ряд документов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября и 1 декабря в столице Аргентины проходил саммит лидеров стран «большой двадцатки». По итогам встречи был принят документ из 31 пункта, один из которых гласит, что настало время для реформирования Всемирной торговой организации (ВТО).

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