Буэнос-Айрес, 2 декабря, 2018, 02:09 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил за проведение еще одного саммита, касающегося сирийской провинции Идлиб. Об этом он заявил во время саммита «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе.

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Турецкий лидер напомнил, что ранее в Стамбуле прошел саммит по Идлибу с участием четырех заинтересованных стран — России, Турции, Франции и Германии. Он высказал мнение, что проведение еще одной такой же встречи будет правильным, и предложил обсудить его возможный формат.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Сочи Путин и Эрдоган договорились о создании в провинции Идлиб демилитаризованной зоны. В конце октября лидеры четырех указанных стран встретились в Стамбуле, чтобы обсудить активизацию сирийского урегулирования. Участники подтвердили нацеленность на политико-дипломатическое решение сирийского кризиса и высказались за увеличение помощи Сирии.

Читайте также:

«Белые каски» хотят испортить отношения между Россией и Турцией — Захарова

Представитель РФ рассказал о численности боевиков в Идлибе