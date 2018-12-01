Оттава, 1 декабря, 2018, 23:56 — ИА Регнум. 30 ноября международный информационный ресурс World Oil сообщил о ситуации, складывающейся в нефтедобывающем секторе Канады.

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По данным Национального энергетического совета Канады, объем добычи в середине ноября вырос до 4,59 млн баррелей в сутки, на 22 тысячи баррелей выше сделанных ранее прогнозов. Основным драйвером добычи являются битумозные пески — здесь добывается 1,88 млн баррелей в сутки и ожидается дальнейший рост до 2,0 млн баррелей.

При этом складывается критическая ситуация с хранением и транспортировкой нефти к береговым терминалам, через которые осуществляется отгрузка нефти потребителям. По данным агентства Dow Jones, оба хранилища провинции Альберта, Эдмонтон и Хардисти, заполнены на 100%. Канаде не хватает железнодорожных и трубопроводных мощностей по той причине, что проект расширения магистрального нефтепровода Trans Mountain, связывающего провинцию Альберта с морским терминалом Бернаби, по-прежнему не удается согласовать из-за сопротивления властей Британской Колумбии. Сроки строительства второй нитки нефтепровода переносились уже дважды — сначала с сентября 2019 на январь 2020-го, затем их сдвинули вправо до сентября 2020-го, а сейчас нельзя исключать того, что их перенесут еще на полгода. Против проекта выступают некоторые представители коренных народов провинции Британская Колумбия и местная партия зеленых.

Таким образом, статистика добычи нефти в Канаде является одним из тех факторов, которые приводят к снижению мировых цен на нефть, хотя фактически канадская нефть потребителям не поступает.