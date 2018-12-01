Хельсинки, 1 декабря, 2018, 23:53 — ИА Регнум. 30 ноября финская генерирующая компания Teollisuuden Voima Oyj (TVO) сообщила об очередном переносе срока запуска АЭС «Олкилуото» с реактором поколения III+ французского проекта EPR-1600.

Teollisuuden Voima Oy АЭС «Олкилуото»

Финско-немецкий консорциум AREVA-Siemens ведет строительство этой АЭС с 2005 года, контрактным годом запуска изначально был 2009 год. Нынешняя задержка была вызвана тем, что при «горячих» испытаниях энергоблока, начавшиеся в декабре 2017 года, выявили резкий рост вибрации при повышении давления. В результате испытания пришлось продлить для того, чтобы обнаружить, чем вызвана эта ситуация, вместо января они закончились только в мае. Недочеты обнаружены, теперь предстоит их устранение.

По вновь утвержденному графику загрузка ядерного топлива должна пройти в июне 2019 года (по предыдущему графику это должно было произойти в январе 2019 года). Энергетический пуск планируется на октябрь 2019 года (предыдущий график — в мае 2019 года), начало регулярных поставок в сеть должно состояться в январе 2020 года вместо сентября 2019 года.

Напомним, что консорциум AREVA-Siemens получил контракт с TVO в результате победы в 2003 в тендере, который в проводила финская компания, и соперником в котором было тогдашнее министерство атомной промышленности России. В то время результат тендера западными СМИ подавался как несомненная победа западных технологий над советско-российскими (Минатом выходил на тендер с проектом реактора ВВЭР-1000 поколения III). Сейчас, когда время строительства стало удобнее считать пятилетками, новости о происходящем на АЭС «Олкилуото» в европейской прессе найти можно только с огромным трудом.