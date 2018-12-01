Буэнос-Айрес, 1 декабря, 2018, 23:32 — ИА Регнум. Лидеры стран «Большой двадцатки» (G20) приняли декларацию по итогам проходившего в аргентинском Буэнос-Айресе саммита. Документ, который состоит из 31 пункта и приложения, обнародован на официальном сайте G20.

Kremlin.ru Лидеры стран G20

Так, страны G20 готовы вместе работать над ликвидацией причин вынужденной миграции, а также «строить» сильную мировую экономику.

Кроме того, политики согласны с тем, что настало время для реформирования Всемирной торговой организации (ВТО).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит G20 в Буэнос-Айресе проходил с 30 ноября по 1 декабря 2018 г.

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