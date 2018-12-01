Мадрид, 1 декабря, 2018, 23:06 — ИА Регнум. Тысячи государственных служащих Каталонии — доктора и медицинский персонал, преподаватели, пожарные и социальные работники — а также учащиеся школ и университетов устроили 29 ноября демонстрацию в центре Барселоны под девизом: «За бюджет, учитывающий социальные нужды, откажемся от сокращения расходов». Об этом сообщает каталонское издание La Vanguardia.

Convergència Democràtica de Catalunya Парламент Каталонии

Манифестация, которую возглавили представители каждого из государственных секторов трудоустройства, началась вскоре после полудня по местному времени на Университетской площади и завершилась, как и было запланировано, возле дверей парламента Каталонии. В минувшую среду там произошли стычки при попытке врачей и пожарных прорваться внутрь здания, но в этот раз полиция Барселоны тщательно следила за тем, чтобы подобных беспорядков не повторилось.

Протестные акции в Каталонии продолжаются всю неделю: медики региона объявили забастовку еще в понедельник, а вчера к ним примкнули учителя и студенты. Государственные служащие устраивают уличные протесты, чтобы добиться улучшения своих рабочих условий, а также отказа от режима экономии бюджетных средств, который действует в Каталонии с 2011 года.

По информации издания El Mundo, протестные акции в четверг, 29 ноября, прошли не только в Барселоне, но и в других крупных городах региона. Испанское СМИ обвиняет в происходящем не только жесткую бюджетную политику Артура Маса, с которой началось сокращение трат на социальную сферу, но также предыдущего каталонского лидера, Карлеса Пучдемона, и его преемника Кима Торру. Оба не предложили никакого выхода из создавшегося положения, сосредоточившись на борьбе за независимость, которую сочли единственным ответом на все проблемы.

Текущей ситуацией поспешили воспользоваться каталонские оппозиционные партии: пускай каждая на свой лад, все они осудили поведение главы Женералитета, безучастно воспринявшего уличные демонстрации бюджетников. Упреки в молчании и равнодушии сыплются на Торру со всех сторон, в первую очередь из лагеря социалистов. Например, депутат Ева Гранадос публично осудила «безмолвное и безответственное правительство», которое «продолжает произносить речи о самобытности, бросив при этом на произвол судьбы государственные службы и своих сотрудников».

Испанские власти, со своей стороны, тоже извлекли выгоду из каталонского кризиса. Пользуясь случаем, Мадрид в очередной раз предложил Торре «выход на миллион» — принять проект государственного бюджета, предложенный премьер-министром, и тем самым улучшить положение дел в регионе.