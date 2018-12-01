Париж, 1 декабря, 2018, 22:58 — ИА Регнум. Более 250 человек задержали в ходе протестной акции «жёлтых жилетов» в столице Франции. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на данные местной полиции.

Kristoffer Trolle Французская полиция

«В Париже арестовано не менее 255 человек», — передает вещатель.

Ранее телеканал LCI сообщил, что столичная полиция применила против участников протестной акции слезоточивый газ.

Читайте также: Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Париже

Как передавало ИА REGNUM, активисты движения «желтые жилеты», которые с середины ноября 2018 г. митингуют в разных городах Франции, выступают против повышения цен на топливо.

Читайте также: Профсоюзы Франции призвали правительство ответить на требования активистов