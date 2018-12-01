Каспийск, Дагестан, 1 декабря, 2018, 21:56 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Анжи» (Махачкала) в домашнем матче шестнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с «Уфой». Встреча, состоявшаяся 1 декабря на стадион «Анжи-Арена» в Каспийске, завершилась со счетом 0:0.

Maqivi Стадион «Анжи-Арена»

По ходу игры футболисты обеих команд создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.

После шестнадцати матчей в чемпионате России «Уфа» пока занимает тринадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. Клуб «Анжи», также набравший 15 баллов, находится на четырнадцатой позиции.

Читайте также: «Енисей» и «Ахмат» сыграли вничью

А также: ЦСКА переиграл «Зенит» матче РПЛ