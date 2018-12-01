Буэнос-Айрес, 1 декабря, 2018, 21:44 — ИА Регнум. В Аргентине на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) удалось коротко пообщаться президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу. Об этом, как передает Интерфакс, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Да», — сказал представитель Кремля.

По его словам, лидеры двух стран провели короткую беседу.

Напомним, ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил журналистам о том, что США предложили России продолжать контакты после несостоявшейся встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Аргентине.

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