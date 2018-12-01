Москва, 1 декабря, 2018, 21:24 — ИА Регнум. Певица София Ротару из-за обострения отношений между РФ и Украиной отменила выступление в комплексе «Олимпийский» в Москве. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в организации мероприятия.

Feruza48 София Ротару

По данным издания, 71-летняя артистка, являющаяся гражданкой Украины, не примет участие в ежегодном концерте «Песня года», куда приезжала на 43 церемонии.

Источники отмечают, что выступление Ротару в российской столице было отменено в тот же день, когда Киев объявил о введении военного положения в стране. По предварительным данным, народная артистка СССР решила не провоцировать радикально настроенных соотечественников.

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Как передавало ИА REGNUM, три корабля ВМС Украины, которые вторглись в территориальные воды РФ с целью устроить провокацию, были задержаны в районе Керченского пролива 25 ноября.

С 28 ноября на Украине вступил в силу закон о военном положении.

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