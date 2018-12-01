Буэнос-Айрес, 1 декабря, 2018, 19:51 — ИА Регнум. Контакты между представителями России и США будут продолжены, несмотря на отмену встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Аргентине. Об этом, как передает РИА Новости, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

По его словам, представители США, которые вышли на контакт с администрацией Кремля, предложили российской стороне продолжать обмениваться информацией.

Напомним, 29 ноября текущего года президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter сообщил, что принял решение отменить встречу с главой РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине из-за инцидента с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе.

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