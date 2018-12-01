Киев, 1 декабря, 2018, 18:38 — ИА Регнум. Аэроэкспресс Киев-Борисполь сломался на следующий день после его торжественного запуска. Об этом 1 декабря сообщает украинский телеканал «Общественное телевидение».

Narkulome Экспресс

Скоростной поезд выехал из Киева в 11:01 по местному времени и должен был прибыть через 37 минут в аэропорт Борисполя. Однако путь до аэропорта занял у аэроэкспресса около двух часов, при этом прибыть в пункт назначения ему помог буксир.

Причиной задержки, по словам машиниста экспресса, явилась остановка двигателя, из-за которой не представлялось возможным завести поезд.

Возмущённые пассажиры жаловались, что в результате инцидента они не смогли вылететь вовремя своими рейсами. Отмечается, что поломка поезда произошла в 5 километрах от аэропорта, и многие пассажиры, чтобы успеть на свой рейс, проделали этот путь пешком с багажом.

Кроме того, пассажиров возмутило ещё и то, что во время остановки в поезде не работал туалет и было отключено отопление.

При этом руководство «Украинских железных дорог» («Укрзализныця») пообещало детально выяснить причины технической неисправности и приложить максимум усилий для того, чтобы ситуация не повторилась. Кроме того, руководство напомнило людям о необходимости заранее планировать свои поездки и принимать во внимание различные форс-мажорные обстоятельства.

Также руководство «Украинских железных дорог» выразило убеждённость, что, несмотря на инцидент, количество желающих воспользоваться аэроэкспресом не убавится.

Напомним, что ранее сообщалось о намерении счётной палаты Украины провести в 2019 году аудит в «Украинских железных дорогах» из-за скандалов, связанных с компанией и низким качеством услуг.