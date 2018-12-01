Ереван, 1 декабря, 2018, 18:12 — ИА Регнум. В ходе предвыборного митинга в городе Нор-Ачин Котайкской области Армении и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, возглавляющий на предстоящих 9 декабря внеочередных выборах в Национальное Собрание список блока «Мой шаг», коснулся принципов демократии.

facebook.com/imqayle Никол Пашинян на предвыборном митинге

«Для нас демократия — это ценность, у нас есть своя система ценностей, демократия — это наша вера, и никто не должен приезжать извне и объяснять нам, что такое демократия. Мы другим прекрасно можем объяснить, что такое демократия, потому что армянский народ сделал то, что дает ему моральное право на это», — сказал Пашинян.

По его словам, Армения всегда будет надежным партнером в международных отношениях, но в то же время никто не должен приезжать и объяснять Армении, что хорошо и что плохо для армянского народа.

«У нашего народа столько воли, истории, интеллектуального и культурного потенциала, что он сам для себя решит, что хорошо и что плохо. У нас нет необходимости импортировать ценности из других мест, мы теперь можем экспортировать ценности в другие места, в том числе показывать пример демократии другим демократическим странам. Это не хвастовство. Это то, что наши люди добились в апреле-мае, когда весь мир внимательно следил за нами и аплодировал вам — гражданам Армении, который поднялись и победили», — сказал Никол Пашинян (цитаты по panorama. am).

А на встрече с избирателями в Егварде Пашинян коснулся событий в апреле-мае, отметив, если бы в январе 2018 года кому-нибудь сказали, что в апреле-мае в Армении произойдет революция, то ответил бы: «Тебе плохо, друг?»

«Но мы шаг за шагом поняли, что это простое действие, и сделали это с такой легкостью, что мир до сих пор не догадался, как это произошло. Север подозревает в этом Запад, на Западе подозревают Юг, а на Юге подозревают Север, поскольку произошедшее настолько непонятно всем, что говорят: что это за заговор, что за темные силы? Сегодня есть места, где пишут, что это очередная организованная Соросом революция.

Да Сорос не дорос ещё (Пашинян использовал просторечное выражение «Соросу нужно есть много каши» — ИА REGNUM ), чтобы суметь сделать то, что сделали мы. Говорил и говорю повсюду: для нас это был вопрос национального достоинства, мы не позволим, чтобы какая-то инородная сила решала вопросы в Армении», — сказал Пашинян.