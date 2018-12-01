Магнитогорск, Челябинская область, 1 декабря, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё один получил травмы при обрушении углепластикового короба на территории Магнитогорского металлургического комбината. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По предварительной информации, трагический инцидент произошёл сегодня, в 14:35 по местному времени. Обрушение углепластикового короба на здании сероулавливающей установки, размерами 3 на 4 метра и длиной 25 метров произошло во время очистки его от наледи двумя рабочими.

Один из рабочих получил при падении травмы, несовместимые с жизнью, второй был госпитализирован.

Для спасательных работ привлекались от ГУ МЧС 29 человек личного состава и 9 единиц техники.

Сообщается, что в настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось об обвале на шахте Денисовская в Якутске, где погиб человек, проработавший на предприятии 10 лет.