США тестируют терпение Китая
Пекин, 1 декабря, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Китай выразил свою озабоченность по поводу прохода двух американских военных кораблей через Тайваньский пролив. Об этом заявил китайский МИД.
Представитель МИД КНР заявил журналистам, что вопрос Тайваня является «самым важным и чувствительным вопросом» в отношениях между США и Китаем. Он касается суверенитета и территориальной целостности Китая.
Министерство обороны Китая также заявило, что внимательно следило за проходом военных кораблей. Это уже третий проход кораблей ВМС США через Тайваньский пролив в 2018 году.
Прохождение американцев через пролив было 26 ноября. В нем участвовали эсминец УРО Stockdale и военное вспомогательное судно Pecos, используемое для доставки топлива и сухих грузов.
Ширина Тайваньского пролива составляет 160 километров, он находится между островом Тайвань и материковым Китаем. КНР считает пролив своими внутренними водами с учетом того, что относит остров Тайвань к своей суверенной территории. Поэтому Китай претендует на свой суверенитет практически над всем Южно-Китайским морем.
Это является причиной напряженности между военными двух стран. ВМС США регулярно патрулируют Индо-Тихоокеанский регион на протяжении более 70 лет и стоят на позиции, что международное право не ограничивает проход по Тайваньскому проливу гражданских или военных судов.
В конце сентября 2018 года китайский эсминец был близок к столкновению с эсминцем ВМС США Decatur в Южно-Китайском море. Данный инцидент Пентагон назвал «небезопасным и непрофессиональным маневром».
ИА REGNUM ранее проводило анализ сложившейся вокруг Тайваня ситуации.