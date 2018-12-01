Пекин, 1 декабря, 2018, 16:58 — ИА Регнум. Китай выразил свою озабоченность по поводу прохода двух американских военных кораблей через Тайваньский пролив. Об этом заявил китайский МИД.

Official U.S. Navy Page Эскадренный миноносец Stockdale

Представитель МИД КНР заявил журналистам, что вопрос Тайваня является «самым важным и чувствительным вопросом» в отношениях между США и Китаем. Он касается суверенитета и территориальной целостности Китая.

Министерство обороны Китая также заявило, что внимательно следило за проходом военных кораблей. Это уже третий проход кораблей ВМС США через Тайваньский пролив в 2018 году.

Прохождение американцев через пролив было 26 ноября. В нем участвовали эсминец УРО Stockdale и военное вспомогательное судно Pecos, используемое для доставки топлива и сухих грузов.

Ширина Тайваньского пролива составляет 160 километров, он находится между островом Тайвань и материковым Китаем. КНР считает пролив своими внутренними водами с учетом того, что относит остров Тайвань к своей суверенной территории. Поэтому Китай претендует на свой суверенитет практически над всем Южно-Китайским морем.

Это является причиной напряженности между военными двух стран. ВМС США регулярно патрулируют Индо-Тихоокеанский регион на протяжении более 70 лет и стоят на позиции, что международное право не ограничивает проход по Тайваньскому проливу гражданских или военных судов.

В конце сентября 2018 года китайский эсминец был близок к столкновению с эсминцем ВМС США Decatur в Южно-Китайском море. Данный инцидент Пентагон назвал «небезопасным и непрофессиональным маневром».

ИА REGNUM ранее проводило анализ сложившейся вокруг Тайваня ситуации.