Дамаск, 1 декабря, 2018, 16:57 — ИА Регнум. Активисты сирийской оппозиции сообщают, что Турция направила большую колонну техники на север сирийской провинции Хама. В составе конвоя грузовики и тяжелая бронетехника. Данные силы выдвинулись к наблюдательным постам на север Хамы, городам Морек и Шеир Магер.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Данный шаг турецкие военные предприняли через несколько дней после того, как Сирийская арабская армия направила свои подкрепления к линии фронта в провинциях Идлиб, Латакия и Хама.

В частности, к Идлибской демилитаризованной зоне переброшены несколько подразделений из 4-й танковой дивизии, в том числе, ее элитная 42-я бригада «Силы Гиата», на северо-восток провинции Латакия и весь 5-й армейский корпус в район стыка провинций Идлиб и Хама.

Есть основания полагать, что Сирийская арабская армия готовится к новой операции вблизи стратегического аэродрома Абу-эд-Духур. Это будет ее первое наступление на юго-востоке Идлиба с 2017 года.

Эта авиабаза сирийских ВВС в ходе гражданского конфликта в Сирии осаждалась боевиками три года. Затем она была захвачена джихадистами «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сентябре 2015 года. Сирийская армия отбила аэродром в январе 2018 года.