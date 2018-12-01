Калуга, 1 декабря, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Более 92 тыс. жителей РФ приняли участие в выборе имени для Международного аэропорта в Калуге.

Константин Циолковский

Как сообщает 1 декабря корреспондент ИА REGNUM, первоначально в список имён для калужского аэропорта вошли: космонавт Павел Беляев, изобретатель Павел Голубицкий, военачальник Георгий Жуков, лётчик Александр Карпов, наместник Михаил Кречетников, поэт Булат Окуджава, космист Константин Циолковский, математик Пафнутий Чебышев, биофизик Александр Чижевский и царь Иван III.

На финальной стадии конкурса, выбор за Константина Циолковского сделали 47 691 человек (51%). Георгий Жуков получил 29 900 голосов (32%), а Павлу Беляеву был отдан 14 431 голос (15%).

Окончательные данные будут оглашены 4 декабря в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению уполномоченного по правам человека в Калужской области, краеведа Юрия Зельникова, более правильным и логичным будет присвоить аэропорту имя основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского, который много лет жил и работал в Калуге.

«В стране и в мире Калугу уже давно и прочно связывают с именем великого ученого-космиста Константина Эдуардовича Циолковского, который много лет жил и работал в Калуге, — заявил Юрий Зельников. — Вот почему, на мой взгляд, этот вариант был бы совсем неплох».

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