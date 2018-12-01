Денвер, США, 1 декабря, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Российский голкипер хоккейной команды «Колорадо Эвеланш» Семен Варламов прокомментировал поражение своей команды от клуба «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Его слова приводит 1 декабря официальный сайт НХЛ.

canuckeers Семён Варламов в составе «Колорадо Эвеланш»

«Это был крутой камбек (cobe back англ «возвращение назад» — прим. ред.)», — заявил Варламов об игре своей команды, добавив, что «Колорадо» смог вернуться в игру и отыграться от преимущества оппонентов в две шайбы, а третьем периоде — даже вырвать победу.

«У нас было несколько хороших моментов, чтобы забить, но мы просто не смогли отправить шайбу в сетку. Неприятное поражение», — заключил Семен Варламов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» переиграл в овертайме хоккеистов команды «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Семен Варламов в этой встрече смог отразить 24 из 37 шайб, брошенных по его воротам.