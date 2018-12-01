Екатеринбург, 1 декабря, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Задержанный 29 января политтехнолог Александр Устинов арестован до 27 января 2019 года. Такое решение 1 декабря вынес Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Под стражей

По информации местных СМИ, задержан он был в отеле «Хаят» в Екатеринбурге в связи с уголовным делом по факту мошенничества. Известно, что задержали его по заявлению руководства завода «Вентпром».

Напомним, с именем Александра Устинова связывают несколько интернет-сайтов и telegram-каналов. Через эти ресурсы распространялась информация, зачастую весьма не лестная, касающаяся известных бизнесменов и политиков.