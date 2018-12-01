Москва, 1 декабря, 2018, 16:08 — ИА Регнум. Лучшими игроками Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в ноябре признаны вратарь московского ЦСКА Илья Сорокин, нападающий екатеринбургского клуба «Автомобилист» Найджел Доус и защитник астанинской команды «Барыс» Даррен Диц, сообщает 1 декабря официальный сайт Лиги.

Александр Головко КХЛ

Илья Сорокин помог своей команде победить во всех шести матчах прошедшего месяца, пропустив в них только две шайбы и четырежды оставив свои ворота не взятыми. Также голкипер стал автором голевой передачи в матче ЦСКА с «Витязем».

Найджел Доус набрал в 10 матчах ноября 14 очков (7 шайб + 7 голевых передач), что стало лучшим результатом нападающих прошлого месяца, при этом на счету канадского хоккеиста дубли в матчах с нижнекамским «Нефтехимиком» и «Сочи».

Даррен Диц записал в свой актив в ноябре 12 очков (3 шайбы + 9 голевых передач) и это лучший показатель полезности для защитника («+9») в лиге. Также в матче с командой «Трактор» из Челябинска он оформил дубль в течение 24 секунд.

Лучшим же новичком КХЛ признан форвард команды из Новосибирска «Сибирь» Никита Михайлов, набравший 4 очка (3 шайбы + 1 голевая передача) и сделавший свой первый дубль в КХЛ в матче с китайской командой «Кунльлунь».