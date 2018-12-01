Киев, 1 декабря, 2018, 15:44 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил надежду, что Венгрия поддержит выделение Киеву помощи со стороны военного блока НАТО и Европейского союза. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал сегодня, 1 декабря, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

D. Sharon Pruitt В розовых очках

По мнению Климкина, украинская провокация в Керченском проливе «всколыхнула Украину и мир». После неё Киев «вправе ожидать максимальной помощи от ЕС и НАТО», так как этого «требует элементарный инстинкт самосохранения Европы».

В связи с этим Климкин надеется, что власти Венгрии также будут активно поддерживать помощь Европейского союза и Североатлантического альянса Украине.

«Кстати, это лучший способ защитить от российской угрозы и наших украинских венгров», — пишет Климкин.

Напомним, что после введения нового закона об образовании на Украине и без того непростые отношения Киева и Будапешта сильно обострились. Украинские власти опасаются отпадения Закарпатья, в котором компактно проживают этнические венгры, а Будапешт этому активно содействует и даже выдает венграм, проживающим на Украине, венгерские паспорта Евросоюза.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прямо заявил, что его страна никак не может сотрудничать с Украиной. Также Венгрия блокирует участие Украины в саммитах военного блока НАТО.