Палермо, Италия, 1 декабря, 2018, 15:37 — ИА Регнум. Владелец футбольного клуба «Палермо» Маурицио Дзампарини продал 100% принадлежавших ему акций команды лондонской компании, сообщает 1 декабря Football Italia.

Soccer.ru Футболисты «Палермо»

По информации издания, встреча руководства итальянской футбольной команды с новыми владельцами запланирована на следующую неделю.

Дзампарини был владельцем акций футбольного клуба «Палермо» с 2002 года. При нем команда дважды становилась победителем итальянской серии В в сезонах 2003/04 и 2013/14, а также дошла до финала кубка Италии в сезоне 2010/11.

На сегодняшний день Палером выступает в серии В итальянского чемпионата и является лидером турнирной таблицы с 26 очками.