Донецк, 1 декабря, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Народный совет Донецкой Народной Республики утвердил кандидатуру Александра Ананченко в должности председателя правительства республики. Голосование состоялось сегодня, 1 декабря.

Dnrsovet.su Голосование

Напомним, что ранее функции председателя правительства по совместительству выполнял глава ДНР. После убийства Александра Захарченко главой ДНР был выбран Денис Пушилин.

Он же и предложил кандидатуру Ананченко на пост председателя правительства ДНР.

«Одна из первых задач Народного Совета — это согласование председателя правительства Республики. Мной предлагается на пост председателя правительства Александр Ананченко», — сказал Пушилин на заседании.

В зале присутствовали все 100 депутатов Народного совета. Они единогласно утвердили кандидатуру Ананченко.

Стоит отметить, что Ананченко исполняет обязанности председателя совета министров ДНР с 18 октября.