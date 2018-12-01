Астана, 1 декабря, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости активного внедрения естественнонаучного и технического образования в стране 1 декабря на форуме, посвященном десятилетию проекту «Назарбаев интеллектуальные школы» (НИШ). Об этом сообщает BNEWS.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев отметил, что через 10−15 лет технологии искусственного интеллекта и робототехники станут неотъемлемой частью жизни. Развитие этих технологий приведёт к тому, что часть профессий станет автоматизирована, поэтому уже сейчас нужно готовить специалистов по дисциплинам, которые актуальны в современном мире.

Президент Казахстана назвал приоритетным направлением образования комплекс дисциплин STEM (Science, technology, engineering, and mathematics), объединяющий науку, технологии, инженерию и математику.

Также Назарбаев отметил важность развития эмоционального интеллекта. Он подчеркнул, что роботы не смогут научиться объединять и вести людей за собой, поэтому такие способности сохранят особую ценность на рынке труда.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости ограждения школ Казахстана от чрезмерных проверок со стороны контролирующих органов.