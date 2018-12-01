Шицзячжуан, Китай, 1 декабря, 2018, 14:31 — ИА Регнум. 15 сотурдников компании, причастной к взрыву химикатов на севере Китая, задержаны полицией. Об этом 1 декабря сообщает агенство Синьхуа.

Цитата из х/ф «Забриски пойнт». Реж. Микеланджело Антониони. 1970. США, Италия Взрыв

По предварительной информации, расследование установило, что из резервуара для хранения газа произошла утечка винилхлорида, чрезвычайно огнеопасного и взрывоопасного газа, ядовитого для человека. Газ распространился за пределы территории, принадлежащей химической компании «Шенхуа» и вызвал взрыв, задевший множество автомобилей с людьми, находившихся поблизости.

Жертвами взрыва стали 23 погибших, личности 20 из них уже идентифицированы с помощью ДНК-теста. Личности ещё трёх человек устанавливаются. Также при взрыве пострадало ещё 22 человека.

Расследование причин и обстоятельств, приведших к трагедии, продолжается.

Напомним, что взрыв газа произошёл в городе Чжанцзякоу провинции Хэбэй на севере Китая 28 ноября в 12:40 по местному времени. Ранее ИА REGNUM сообщало об идентификации личности семи погибших при взрыве.