Рим, 1 декабря, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Руководство футбольного итальянского клуба «Рома» планирует заменить текущего главного тренера клуба Эусебио Ди Франческо на экс-главного наставника «Челси» Антонио Конте, сообщает 1 декабря итальянский журнал Panorama.

Clément Bucco-Lechat Антонио Конте на пресс-конференции

По информации издания, причиной смены Ди Франческо стал ряд неудачных матчей «Ромы» в Лине чемпионов и серии А чемпионата Италии. Также в публикации издания отмечается, что президент римского футбольного клуба Джеймс Паллотта уже дал поручение своим помощникам обсудить с Конте условия его контракта с командой «Рома».

При этом сам Конте не спешит подписывать с клубом из Рима контракт. Он все ещё ведет борьбу с «Челси» за компенсацию в свою пользу за досрочный разрыв контракта и ждет предложений от таких клубов как «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».

Отметим, ранее Антонио Конте уже отказался от должности главного тренера мадридского клуба «Реал».

«Рома» на данный момент занимает второе место в своей группе в Лиге чемпионов и находится на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Италии по футболу.