Берлин, 1 декабря, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Немецкий журналист Хайо Зеппельт анонсировал выход очередного фильма о нарушениях антидопинговых правил со стороны российских спортсменов. Об этом сообщил 1 декабря сам журналист в своем Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Скульптура спортсмена

Новый фильм является совместной работой Зеппельта с его британским коллегой Ником Батлером и планируется к показу на немецком телеканале ADR 2 декабря. В этом фильме Зеппельтом и его коллегой будет затронута тема сотрудничества осведомителей со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Отметим, Хайо Зеппельт и телеканал ARD показали с 2014 года серию фильмов об антидопинговых нарушениях в спорте России на основе информации, которую они получили от экс-сотрудника Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталия Степанова и его жены, российской бегуньи Юлии Степановой. В результате показов ВАДА инициировало ряд расследований данных обстоятельств, а затем дисквалифицировало часть российских спортсменов.