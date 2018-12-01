Денвер, США, 1 декабря, 2018, 13:55 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» переиграл в овертайме хоккеистов команды «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 1 декабря Sport 24.

(сс) Sarah Connors Хоккеист «Сент-Луис Блюз»

Встреча проходила на льду «Пепси-центра» в Денвере и закончилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей.

Гости довольно быстро повели в счете — уже на 5-й минуте российский нападающий «Сент-Луиса» Александр Тарасенко открыл счет, а на 20-й его коллега Стин его удвоил.

Однако хозяева не сдались так легко и сначала на 22-й минуте российский нападающий «Колорадо» Никита Задоров сократил отставание своей команды в счете, а на 43-й затем его коллега по команде Рантанен счет сравнял.

Все решил овертайм, на второй минуте которого представитель «Сент-Луиса» Колтон Парэйко точным броском принес своей команде победу.

Также можно отметить игру российского голкипера «Колорадо» Семена Варламова, который отразил 34 из 37 шайб, брошенных по его воротам.

Этой победой «Сент-Луис» прервал серию «Колорадо» из шести побед подряд.