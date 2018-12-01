Ташкент, 1 декабря, 2018, 13:15 — ИА Регнум. Узбекистан приостановил импорт сахара с Украины, поступающие в республику партии не разгружаются и не растаможиваются, сообщает «Газета. уз» со ссылкой на ассоциацию сахаропроизводителей Украины (Укрцукор).

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

«Такая внезапная остановка приводит к невыполнению условий заключенных ранее контрактов. А с учетом того, что последние полгода основным импортером сахара был именно Узбекистан, мы можем сказать, что теряем основной рынок сбыта», — приводит издание слова представителя «Укрцукор» Руслана Бутило.

В 2017—2018 годах Украина поставила на внешние рынки 560,4 тысячи тонн сахара, при этом основным импортером стал Узбекистан. В эту страну с Украины импортировано 209,9 тысячи тонн сахара на сумму 79,1 миллиона долларов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что таможенное оформление украинских товаров приостановлено узбекской стороной, все поступившие товары находятся на таможенных складах в таможенном режиме «временное хранение» или «таможенный склад».