Ханой, 1 декабря, 2018, 15:26 — ИА Регнум. В городе Халонг провинции Куангнинь на севере Вьетнама состоялось 25-е собрание Комиссии по реке Меконг. В собрании приняли участие 120 делегатов от четырех стран-участниц Комиссии: Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и Таиланда. Своих представителей прислали партнеры Комиссии по диалогу — Китай и Мьянма. Кроме того, около 25 стран-партнеров по развитию прислали на собрание своих представителей, сообщает издание Vietnam+.

(сс) Quangpraha Дельта реки Меконг

Председатель Комиссии в 2018 г., министр природных ресурсов и защиты окружающей среды Вьетнама Чан Хонг Ха заявил, что Комиссия справляется с возложенными на нее задачами по управлению водными ресурсами реки Меконг, высоко оценил степень сплоченности участников Комиссии и поблагодарил партнеров по диалогу и развитию за предоставление финансовой и технической помощи.

На собрании была дана оценка реализации задач Комиссии на 2018 г, утвержден рабочий план на 2019 г. Отдельно стороны обсудили работу над большими проектами, такими как строительство ГЭС в Пакбенг (Лаос).

На собрании также были подписаны спонсорские соглашения с партнерами по развитию. Так, Германия пообещала выделить €4 млн на развитие трансграничных проектов по использованию ресурсов Меконга.