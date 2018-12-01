Ханой, 1 декабря, 2018, 15:13 — ИА Регнум. 30 ноября Народный суд города Буонхо провинции Даклак вынес обвинительный приговор гражданке Вьетнама 33 лет Нуинь Тхук Ви. Женщина получила тюремный срок — два года и девять месяцев за надругательство над флагом Вьетнама.

Флаг Вьетнама

Издание Vietnam+ сообщает, что 1 сентября 2017 года вьетнамка измазала белой краской два государственных флага и поделилась фото своего преступления на Facebook. Дело против Нуинь Тхук Ви было возбуждено 15 июня 2018 г. 9 августа женщине предъявили обвинения в надругательстве над государственным флагом страны.

До этого Нуинь Тхук Ви уже имела проблемы с законом. 2 декабря 2011 г. женщина была оштрафована на $3,640 за размещение в Интернете информации, направленной на подрыв национального единства Социалистической Республики Вьетнам.