Хошимин, Вьетнам, 1 декабря, 2018, 14:33 — ИА Регнум. Город Хошимин занял четвертое место в 2018 Expat City Ranking, составленном крупнейшим интернет-сообществом людей, живущих, работающих и учащихся за рубежом, InterNations. Рейтинг составлялся на основе мнений более 18 тыс. экспатов о месте своего текущего проживания.

(сс) laurelnurse На дорогах Хошимина

Издание VNExpress сообщает, что доступные цены на жилье и низкая стоимость жизни позволили городу обогнать такие мегаполисы, как Токио (39 место), Сеул (41 место), Шанхай (45 место) и Гонконг (49 место).

Лидером рейтинга стал Тайбей. За ним следуют Сингапур и Панама. Также в десятку вошли Бангкок, Куала-Лумпур, Ахен, Прага, Мадрид и Мускат.