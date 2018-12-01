Додома, 1 декабря, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Президент Кении Ухуру Кениата и президент Танзании Джон Магуфули 1 декабря откроют пограничный пункт одной остановки на границе двух африканских государств.

Phillip muema На границе Кении и Танзании

По информации танзанийского новостного издания Habari Leo, главы стран встретились 30 ноября в рамках саммита Восточноафриканского сообщества, который проходит в городе Аруша, Танзания.

Как сообщается, данный пограничный пункт обеспечит быструю проверку груза и оформление таможенного разрешения на провоз товаров в месте расположения главного торгового коридора между двумя странами.

По словам директора по связям с общественностью администрации президента Танзании, Джон Магуфули также провел встречу с президентом Уганды Йовери Мусевени. Они вместе пообедали, после чего Мусевени сообщил, что саммит переносится на 27 декабря вследствие неявки президента Бурунди.