Одесса, Украина, 1 декабря, 2018, 12:54 — ИА Регнум. Украинские пограничники обнаружили в Одесском порту контейнер с радиоактивным грузом. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщает издание «Таймер».

Rubén Pena Alvarez Осторожно, радиоактивно!

Сообщается, что в ходе проверки стационарная система радиационного контроля «Янтарь» зафиксировала повышенный радиационный фон в контейнере с грузом абразивных материалов, который перевозился большегрузным автомобилем.

После проведения дополнительного исследования было установлено, что уровень гамма-излучения контейнера выше естественного фона в десять раз.

Опасный груз был немедленно отправлен на отдельную стоянку до принятия правового решения.