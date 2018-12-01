Нью-Дели, 1 декабря, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Лидер оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» Рахул Ганди заявил, что денежная реформа 2016 года стала преступлением против Индии. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», деятель оппозиции сообщил об этом в своем аккаунте в Twitter.

Harsha K R Индийские рупии

Рахул Ганди заявил, что правительство во главе с «Индийской народной партией» («Бхаратия джаната парти» или БДП) должно понести ответственность за данное преступление. Он также подчеркнул, что бывший советник премьер-министра Нарендры Моди по экономическим вопросам Арвинд Субраманьян, который недавно выступил с критикой денежной реформы 2016 года, должен был выйти в отставку в знак несогласия с политикой правительства.

Денежная реформы 2016 года, в ходе которой из обращения были изъяты купюры номиналом 500 и 1000 рупий, была направлена на борьбу с коррупцией и отмыванием денег. Она стала основным пунктом экономической программы правительства «Индийской народной партии». Реформа вызвала ожесточенные споры по поводу ее успешности. По словам Арвинда Субраманьяна, изъятие 86% всех наличных денег в обращении негативно сказалось как на темпах роста ВВП и инфляции, так и на успехах в борьбе с теневой экономикой.