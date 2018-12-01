Пхеньян, 1 декабря, 2018, 13:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 30 ноября вновь внёс Северную Корею в чёрный список стран за торговлю людьми. Страны, попавшие в данный документ, находятся под санкциями со стороны США и не могут получать финансирование со стороны физических и юридических лиц. Кроме КНДР, в список попали и Эритрея, Сирия и другие государства, чьё законодательство не соответствует Закону о защите жертв торговли людьми 2000 года. Об этом сообщает южнокорейское информационное Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и КНДР

Помимо закрытия доступа к американской финансовой помощи, перечисленные выше страны также не смогут осуществлять с США культурный и гуманитарный правительственный обмен, что, в частности, почти не оставит для США и КНДР возможностей для развития в 2019 году двустороннего сотрудничества в любых областях.

Летом 2018 госдепартамент США также осудил Северную Корею за критическую ситуацию с защитой прав человека — уже в 16 раз подряд. Кроме того, в 2017 году Совет Безопасности принял резолюцию, согласно которой всем странам-членам ООН запрещается брать на работу граждан КНДР и заключать с ними какие бы то ни было контракты.