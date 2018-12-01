Москва, 1 декабря, 2018, 12:20 — ИА Регнум. 1 и 2 декабря Министерство культуры России проводит масштабную акцию «Музей для всех». Более 350 музеев в разных регионах страны в первые выходные зимы подготовили для посетителей с ограниченным возможностями специальные программы. Это не только экскурсии и лекции, но и мастер-классы, театральные представления, кинопоказы. В знаменитом Пушкинском музее в Москве можно стать участником тактильных и жестовых экскурсий, и даже парфюмерного представления. В Государственном историческом музее выступают артисты с особенностями интеллектуального развития и слепоглухие. Также интересны программы в Музее русского импрессионизма, в Дарвиновском музее, Музее русского импрессионизма, Музее имени Андрея Рублева, в Третьяковской галерее и многих других.