Токио, 1 декабря, 2018, 13:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и губернатор префектуры Окинава Денни Тамаки встретились в Токио для обсуждения вопроса переноса американской авиабазы Futenma из жилого района Гинован в прибрежный район Хеноко префектуры Окинава. По словам Тамаки, жители префектуры хотят, чтобы база была перенесена за пределы острова. По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», Абэ выслушал Тамаки, однако настоял на соглашении с Соединенными Штатами, согласно которому авиабаза будет перенесена в пределах Окинавы при любых обстоятельствах. Губернатор проинформировал Абэ о недовольстве окинавцев, которые хотят подать официальную жалобу в специальный комитет, призванный решать конфликтные вопросы, возникающие между местными муниципалитетами и правительством в Токио.

Okinawa.marines.mil Американская военная база на Окинаве

Тамаки призвал Абэ прекратить строительство и, по возможности, вывести базу за пределы острова, где находится основная часть военных объектов США. «Мы продолжим текущую работу по переезду и просим Вашего понимания», — сказал Абэ.