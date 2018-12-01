Вашингтон, 1 декабря, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Список из девяти частных компаний, допущенных к участию в конкурсе на реализацию программы по доставке полезной нагрузки на Луну, опубликовало национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) 30 ноября на официальном сайте.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ракета на Луне

Космическая программа предполагает доставку на Луну научных приборов и другого оборудования. NASA планирует потратить на эту программу до $2,6 млрд в течение следующих 10 лет. Отобранные частные компании должны будут представить свои проекты, из которых агентство выберет лучший по ряду факторов, включая цену и сроки реализации.

В NASA отметили, что эта программа является первым шагом в подготовке к отправке пилотируемых миссий к Луне и Марсу.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в NASA опубликовали отчёт, предусматривающий переход к коммерческой модели освоения космоса. Ожидается, что переход агентства на коммерческую модель будет завершён к 2025 году.