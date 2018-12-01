Лондон, 1 декабря, 2018, 12:41 — ИА Регнум. Бразильский защитник футбольного клуба английской премьер-лиги «Челси» Давид Луис намерен и дальше играть за свой клуб, сообщает 1 декабря uol.com.

Ben Tavener Давид Луис

Текущий контракт футболиста с «Челси» рассчитан до конца сезона 2018/19. При этом агенты Луиса провели ранее встречу в Китае по поводу трансфера бразильца в китайский чемпионат, однако защитник «Челси» передал руководству своего текущего клуба информацию о том, что он хоте бы продолжить свою карьеру в английском чемпионате в составе лондонского клуба.

Также ранее в СМИ появлялась информация о том, что Луисом интересовался клуб «Барселона», который с его помощью хотел усилить свою линию защиты.

Отметим, Давид Луис перешел в «Челси» из команды «Пари Сен-Жермен» в 2016 году ив текущем сезоне провел за команду 13 матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями.