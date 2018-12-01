Калуга, 1 декабря, 2018, 11:50 — ИА Регнум. 1 декабря в Калуге открывается Международный театральный фестиваль «Новые люди». На новом масштабном форуме, как утверждают организаторы, будет представлен весь спектр современного театрального искусства. Насколько это верно жюри и публике могут судить, посмотрев более 20 спектаклей коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Воронежа и Ярославля. Также свои последние работы покажут труппы из Италии, Бельгии и Великобритании.

Kalugafest.com Фрагмент спектакля Воронежского Камерного театра по пьесе Антона Чехова «Дядя Ваня».

Критики обращают внимание на спектакль «Дядя Ваня» в прочтении Воронежского Камерного театра и программу Театра «Балет «Москва».

Интересными обещают стать иммерсивные представления «Smile off» и «Etiquette» соответственно театров из Бельгии и Великобритании.

Художественным руководителем фестиваля «Новые люди» выступает актер, режиссер и педагог Константин Солдатов.