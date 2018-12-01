Киев, 1 декабря, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Заместитель министра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак напал на депутата Верховной рады Евгения Мураева в прямом эфире украинского телеканала ZIK. Инцидент произошел накануне, 30 ноября.

AF.mil Бешеная собака

В ток-шоу «Народ против» речь зашла об украинской провокации в российских территориальных водах. Депутат Мураев заявил, что Российская Федерация была совершенно не заинтересована в этом инциденте, который был направлен в том числе на то, чтобы сорвать встречу президентов России и США в Буэнос-Айресе.

«В этом конфликте была не заинтересована Российская Федерация. Благодаря этому инциденту, я думаю, была достигнута одна из целей, — сорвалась встреча президента Соединенных Штатов и России на саммите G20», — сказал Мураев.

Грымчак, который также находился в студии, стал активно выражать недовольство словами Мураева. Он стал называть депутата «малоросом» и «подлюкой». В какой-то момент замминистра подошел к Мураеву и с силой пнул стойку, за которой тот стоял. Конструкция упала на депутата. Зрители в студии выразили свое негодование поступком Грымчака.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября корабли ВМС Украины вероломно вторглись в территориальные воды России. Совершая опасные маневры, и не отвечая на запросы, украинские корабли взяли курс на Керченский пролив. Российские пограничники вынуждены были арестовать нарушителей с применением силы.

Арестованы были три украинских корабли и 24 военных, среди которых оказались и сотрудники СБУ.