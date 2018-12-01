Вашингтон, 1 декабря, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Российский капитан хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил в матче с командой «Нью-Джерси» свою 626-ю шайбу в чемпионатах НХЛ и вышел на 15-е место в списке лучших снайперов Лиги, сообщает 1 декабря «Советский спорт».

Цитата из видео «Every Alex Ovechkin goal from the Ovi Spot (so far)» пользователя NHLUniverse.youtube.com Александр Овечкин

Встреча проходила на льду «Кэпитал-арены» в Вашингтоне и закончилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. Кроме Овечкина в матче шайбой со стороны хозяев отметились — Никлас Бекстрём, ставший героем матча и оформивший хет-трик, и Том Уилсон с Андре Бураковски.

Этой своей шайбой Александр Овечкин опередил канадцев Джерома Игинлу и Джо Сакика, на счету которых по 625 заброшенных шайб и которые ранее вдвоем разделяли 15-е место в списке лучших снайперов НХЛ. Кроме того, этот гол стал 19-м в этом сезоне для российского форварда «Вашингтона».

На 14-м месте в списке лучших снайперов Лиги располагается канадец Дейв Андрейчук, в активе которого 640 шайб в 1639 матчах его карьеры.

Отметим, для «Вашингтона» это седьмая подряд победа. Клуб поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции с 33 очками.