Екатеринбург, 1 декабря, 2018, 10:28 — ИА Регнум. 1 декабря в Екатеринбурге стартует Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». В соответствие с названием уральский кинофорум делится на две части. Первая, классическая — на фестивале представители различных кинематографических школ из России, Германии, Испании, Польши, Ирана, Китая, Индии и других стран покажут свои последние анимационные, игровые и неигровые работы. Участие принимают работы как еще студенты, так и выпускники таких известных «киношных» учебных заведений как ВГИК им. С.А. Герасимова, Высшей школы режиссеров и сценаристов, Московской школы кино, Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения, французской школы анимации Supinfocom Rubika, немецкой Академии медиаискусств Кельна и других иностранных школ.

Цитата из х/ф «Андерграунд». Реж. Эмир Кустурица. 1995. Союзная Республика Югославия Кинопробы

Вторая часть, не менее значимая, — это различные учебные кинопробы, воркшопы, мастер-классы для 100 молодых режиссеров, операторов, сценаристов. Более того, за 5 дней участники фестиваля под руководством известного режиссера и продюсера Андрея Сильвестрова снимут фильм-эксперимент «Екатеринбург как сон».